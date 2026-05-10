In Italia, i tribunali continuano a emettere sentenze che penalizzano le madri quando i figli rifiutano i padri, nonostante in Spagna sia stato vietato l’alienazione parentale. Sono emerse storie di bambine sottratte alle madri a causa di decisioni giudiziarie che favoriscono il rapporto con il genitore rifiutato. Un fenomeno che riguarda diverse famiglie e che si inserisce in un quadro di pratiche legali ancora molto discusse.

Sono tante piccole storie, come piccoli sono i loro protagonisti. Vicende che raramente trovano spazio nella cronaca, occupano il tempo di qualche post sui social e poi spariscono, liquidate come beghe private tra genitori separati. Eppure sono una cartina al tornasole delle condizioni di salute dello stato di diritto che governa la macchina giudiziaria. Un esempio tra tutti: la famiglia nel bosco, che ha diviso l’Italia ma ha anche squarciato il velo su un meccanismo che ricorre in molte altre storie, a valle di separazioni e divorzi. Storie differenti nel merito, ma non nel metodo: bambini allontanati da madri ritenute inadeguate, simbiotiche, fusionali e padri valutati con un metro diverso, più benevolo.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Giulia e le altre: storie di bimbe sottratte alle madri per sentenza

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