le altre storie dietro il sal che vince

In un Paese dove il 68% dei matrimoni si conclude con un divorzio e le unioni diminuiscono del 6% ogni anno, il cantante Sal da Vinci ha rinnovato la promessa di matrimonio, suscitando alcune reazioni. La notizia ha attirato l’attenzione di diversi media, ma il significato di questo gesto resta oggetto di discussione tra il pubblico. La scelta del cantante ha comunque acceso un dibattito pubblico su temi legati alle relazioni e ai matrimoni.

Certamente c'è il pop partenopeo che mescola melodia e ritmo, le venature latine e ballabili e una forte presenza scenica. Ma c'è di più Nel Paese dove su 100 matrimoni 68 finiscono con un divorzio e i matrimoni calano implacabilmente del 6% all'anno, la promessa di matrimonio rinnovata per l'eternità cantata da Sal da Vinci lascia una certa perplessità. Eppure il brano del Saremo io e te per sempre legati per la vita ha trionfato con una sorta di plebiscito al festivàl della nazione con la giustificazione che il brano sarebbe «magistrale nella sua capacità di saper parlare alla sua generazione ma anche a quella dei giovanissimi dei social». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

