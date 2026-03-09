Nella provincia di Napoli, negli ultimi due giorni, tre episodi di violenza coinvolgono uomini che minacciano o aggrediscono le proprie madri. In alcune situazioni, i figli chiedevano denaro per la droga, portando gli interventi dei Carabinieri. Le situazioni si sono verificate in breve tempo, con genitori che hanno dovuto chiedere aiuto alle forze dell’ordine per far fronte alle aggressioni.

Tre episodi in 24 ore nella provincia di Napoli: genitori minacciati e aggrediti dai propri figli, spesso per ottenere denaro destinato alla droga.. C’è un’età della vita in cui un padre e una madre dovrebbero poter chiedere soltanto serenità. E invece accade che, proprio nella stagione più fragile dell’esistenza, si ritrovino a convivere con la paura, accanto a quei figli che hanno cresciuto, nutrito e difeso. Figli che restano con prepotenza o tornano a bussare. Non per amore, ma per denaro. Non è forse questo il tradimento più doloroso?. Nel silenzio delle case, lontano dagli sguardi, si consuma una delle forme più amare e laceranti di violenza: quella dei figli che aggrediscono i propri genitori, spesso spinti dalla dipendenza e da un bisogno di soldi che finisce per travolgere ogni legame affettivo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli: uomini che odiano le madri. 3 storie di violenza, con la dipendenza come motore. gli interventi dei Carabinieri

Articoli correlati

Donne che odiano (e menano) gli uominiLa famiglia è l’istituzione fondamentale della società ma, quando l’amore lascia il posto ad altri sentimenti deprecabili, può diventare il luogo dei...

Leggi anche: Uomini che odiano le donne: il tunisino che prende a pugni le abitanti di San Lorenzo può tornare libero