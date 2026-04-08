Fondi negati al docufilm su Giulio Regeni | il caso in Parlamento Giuli | Scelta che non condivido

In Parlamento si discute della revoca dei finanziamenti pubblici destinati al documentario dedicato a Giulio Regeni, che era stato recentemente riproposto nelle sale cinematografiche. La decisione di negare i fondi ha suscitato reazioni tra i sostenitori del progetto, mentre alcuni esponenti hanno espresso disaccordo con questa scelta. La pellicola ripercorre le vicende e le indagini legate al caso di Regeni e aveva ottenuto attenzione dopo il suo ritorno sul grande schermo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritorno in sala del documentario. Il documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, diretto da Simone Manetti e prodotto da Ganesh Produzioni e Fandango, torna nelle sale cinematografiche dopo le polemiche legate alla mancata concessione dei finanziamenti pubblici da parte della commissione del Ministero della Cultura. Grazie al supporto di Circuito Cinema, il film viene ora riproposto in oltre 60 sale italiane, con proiezioni già attive in città come Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze. Secondo Circuito Cinema, si tratta di un’opera necessaria, capace di riportare l’attenzione su una vicenda ancora aperta e dolorosa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Fondi negati al docufilm su Giulio Regeni: il caso in Parlamento. Giuli: “Scelta che non condivido” Leggi anche: Fondi negati al docufilm su Regeni. Giuli: "Non condivido la scelta ma non decido io" Leggi anche: Fondi negati al docufilm su Regeni, Giuli nel mirino dell’opposizione: “Decisione politica” Temi più discussi: Fondi negati al docufilm su Regeni, il ministro Giuli sotto accusa; Bocciato il film su Regeni. La commissione del Mic: Nessun interesse culturale; Fondi MIC negati al docufilm, prossimamente nelle aule di atenei italiani e Parlamento europeo - Pressenza; Fondi negati al film su Giulio Regeni. Chi si dimette, chi si dissocia, chi chiede a Giuli di chiarire. Giulio Regeni e i fondi negati per il film, il ministro Giuli: «Escluso anche nel 2024, non condivido ma la scelta non è politica»Il ministro Giuli alla Camera dopo le dimissioni dei due membri della commissione tecnica: «Conoscete la legge, l'ha apparecchiata Franceschini, non ho poteri se non quello di esprimere la mia opinion ... roma.corriere.it Fondi negati al film su Regeni, il ministro Giuli dice che non è stata una scelta politica: Nessuna censuraIl ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha risposto al question time alla Camera a un'interrogazione del Pd sull'esclusione dei fondi per il documentario ... fanpage.it Dopo il no al documentario su Giulio Regeni (con retromarcia dopo le polemiche), si scopre che anche “Aldro vive”, il film sulla storia di Federico Aldrovandi, il ragazzo morto a Ferrara nel 2005 per le percosse degli agenti di polizia, non è stato ritenuto meritev x.com Torna al cinema “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo”. Il docufilm, per la regia di Simone Manetti, prodotto da Ganesh Produzioni e Fandango ritorna nelle sale di tutta Italia. Sono più di 60 le sale che hanno deciso di riprogrammare il documentario, già a p - facebook.com facebook