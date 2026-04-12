Negli ultimi tempi, le storie di David sono state caratterizzate da una serie di episodi che coinvolgono oggetti e situazioni insolite. È successo che gli abbiano fatto indossare un palloncino rosa realizzato con una Big Babol, e che siano stati utilizzati grembiuli con stampe particolari. In alcune occasioni, si è anche parlato di un rituale che prevede di tappare il naso, come parte di una sequenza di eventi ricorrenti nella sua vita.

Gli hanno fatto fare il palloncino rosa con una Big Babol, lo hanno stampato su grembiuloni pronti a farsi inondare di sugo alla prima pastasciutta, ne hanno evidenziato le parti intime su portachiavi, calamite e magliette, fatto sbronzare con uno Spritz e ora gli hanno fatto perfino turarsi il naso su una maxi pubblicità legata alla svuotatura dei pozzi neri comparsa su una linea di At. Per non dire di quando fu ’rivisitato’ come culturista con tanto di canottiera e scritta ’I love Italy’, di quando qualche buontempone pensò di produrre tazzine in serie con il nostro ’ossigenato’, di chi gli fece imbracciare un mitra o indossare un costume da bagno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla Big Babol allo Spritz . E adesso si tappa perfino il naso. Tutte le volte del povero David

Un modo per ricordare tutte quelle volte che il corpo delle donne è stato ignorato dalla scienza, tutte quelle volte che il dolore femminile è stato reso invisibileTrascurata, strumentalizzata, sminuita: la storia della salute femminile è lunga e, per molto tempo, è rimasta latente, silenziosa, invisibile.

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