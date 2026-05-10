Giro tappa bulgara | il Monastero e il pavé mettono in crisi i leader
Durante la tappa bulgara del Giro d’Italia, il Monastero ha messo sotto pressione i corridori, con una pendenza del 14% che ha fatto selezione tra i gruppetti. Dopo la salita, il pavé ha creato ulteriori difficoltà, influenzando le strategie dei team e le posizioni in classifica. La sfida si è rivelata dura per i favoriti, che hanno affrontato il percorso con grande fatica.
? Domande chiave Chi riuscirà a resistere alla pendenza del 14% del Monastero?. Come influirà il pavé sulla gestione del gruppo dopo la salita?. Quale corridore potrà sfruttare lo scatto esplosivo nel finale bulgaro?. Perché la pioggia potrebbe stravolgere le strategie della Soudal-Quick Step?.? In Breve Salita del Monastero con 4 km di percorso e pendenze al 14 per cento.. Traiettoria finale con 10 km di pavé e possibili piogge su Burgas-Veliko Tarnovo.. Davide Bramati e Marc Reef monitorano movimenti di Bettiol, Ulissi e Vingegaard.. Damiano Caruso prevede scomposizioni del gruppo dopo le due salite intermedie.. La seconda tappa del Giro d’Italia si snoda oggi tra Burgas e Veliko Tarnovo su una distanza di 221 chilometri, introducendo variabili tattiche decisive per la classifica generale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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