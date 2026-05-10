Giro tappa bulgara | il Monastero e il pavé mettono in crisi i leader

Durante la tappa bulgara del Giro d’Italia, il Monastero ha messo sotto pressione i corridori, con una pendenza del 14% che ha fatto selezione tra i gruppetti. Dopo la salita, il pavé ha creato ulteriori difficoltà, influenzando le strategie dei team e le posizioni in classifica. La sfida si è rivelata dura per i favoriti, che hanno affrontato il percorso con grande fatica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui