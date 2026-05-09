Oggi si corre la seconda tappa del Giro, con la salita del Monastero che attira gli appassionati di fotografie e scatti. Il direttore sportivo della squadra Soudal-Quick Step ha commentato la frazione, osservando la presenza di alcuni dei principali favoriti come Ulissi e Bettiol, oltre ai grandi nomi in corsa. La tappa si presenta come una sfida interessante per i corridori che cercano di guadagnare posizioni in classifica.

Non possono reggere gli sprinter puri, però vincerà chi è dotato di un ottimo spunto veloce. Chi si prenderà la responsabilità di tenere “cucita” la corsa. L’incognita della pioggia potrebbe complicare ulteriormente il finale. E c’è pure una suggestione legata al possibile movimento di uomini di classifica. La seconda frazione del Giro d’Italia in Bulgaria, 221 chilometri da Burgas a Veliko Tarnovo (era stata capitale della Bulgaria dal 1185 al 1393) è densa di incognite, una sorta di rompicapo. E ha tenuto banco nei ragionamenti della vigilia, registrando diverse opinioni che lasciano aperti un bel po’ di scenari. "Il finale è impegnativo", assicura il direttore di corsa Stefano Allocchio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro, oggi la seconda tappa: la salita del Monastero è terreno da scattisti. Bramati: "Occhio a Ulissi"

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