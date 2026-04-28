Giro di Turchia 2026 Sosa vince la terza tappa ed è il nuovo leader Fancellu sfiora il podio

Nella terza tappa del Giro di Turchia 2026, Ivan Ramiro Sosa ha vinto la frazione e si è posizionato in testa alla classifica generale. Fancellu si è avvicinato al podio, arrivando vicino ai primi. La gara ha visto anche un ritorno al successo per Sosa, che aveva già partecipato nelle tappe precedenti. La competizione prosegue con questa nuova leadership e con altri ciclisti in evidenza.

Colpo doppio per Ivan Ramiro Sosa, che festeggia il ritorno al successo nella terza tappa del Giro di Turchia 2026 e così balza in testa alla classifica generale. Il colombiano dell’Equipo Kern Pharma si è imposto sull’arrivo in salita nella frazione di 132,7 km con partenza da Marmaris e traguardo a K?ran. Secondo posto per l’australiano Sebastian Berwick (Caja Rural – Seguros RGA) e terzo per il francese Nicolas Breuillard (TotalEnergies). Sfiora il podio anche un buon Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort), protagonista anche lui nella salita finale. Sosa non vinceva una corsa addirittura dall’ottobre 2022 in Malesia al Tour de Langkawi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Turchia 2026, Sosa vince la terza tappa ed è il nuovo leader. Fancellu sfiora il podio Notizie correlate Leggi anche: Giro di Turchia 2026: Tom Crabbe in volata vince la prima tappa, sul podio Davide Persico Leggi anche: Etoile de Bessèges 2026, Uhlig vince la terza tappa. Kubis nuovo leader della corsa Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giro di Turchia 2026, la startlist definitiva; GIRO DI TURCHIA 2026, INVERSIONE DI ROTTA E DUE ARRIVI IN SALITA NEL PERCORSO DELLA 61? EDIZIONE; Giro di Turchia 2026: Tom Crabbe imbattibile, vince anche a Marmaris. 4° Ballerini; Giro di Turchia, Tom Crabbe fa sua anche la volata della seconda tappa. Tre italiani in top 10. GIRO DI TURCHIA, SOSA SPICCA IL VOLO A KIRAN: TAPPA E MAGLIA PER IL COLOMBIANO. 4º FANCELLUParla colombiano la terza tappa del Giro di Turchia 2026. Con un assolo lanciato ai 4500 metri dal traguardo, Ivan Ramiro Sosa ha infatti conquistato la Marmaris-K?ran regalandosi la prima gioia perso ... tuttobiciweb.it Giro di Turchia, Tom Crabbe fa sua anche la volata della seconda tappa. Tre italiani in top 10Tom Crabbe concede il bis e dopo la volata vincente nella tappa di apertura, conquista anche la seconda frazione del Giro della Turchia 2026. Il belga si ... oasport.it Experience the highlights from Giro di Turchia 2026 Stage 2. From crashes to the late surge, catch the best moments and the winner recap in our video highlight. Read the full article and see the best clips now: x.com Tom Crabbe centra la doppietta al Giro di Turchia. Due su due per il ciclista belga che dopo aver vinto la frazione di apertura si aggiudica anche la seconda tappa battendo tutti sul traguardo di Marmaris. Quarto posto per Davide Ballerini, primo degli italiani. - facebook.com facebook