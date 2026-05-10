Giro l’esultanza per Silva costa cara a Scaroni | cartellino giallo dalla giuria

Durante la seconda tappa del Giro, il corridore di origini bresciane è stato ammonito dalla giuria per aver esultato in modo eccessivo dopo aver tagliato il traguardo. La sanzione si è concretizzata con un cartellino giallo, e se dovesse riceverne un altro potrebbe incorrere in ulteriori penalizzazioni. La decisione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche.

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Vale un cartellino giallo a Christian Scaroni l’esultanza per il successo in volata del compagno uruguaiano Guillermo Thomas Silva nella seconda tappa del Giro d’Italia, a Veliko Tarnovo. Come si legge infatti nel report della giuria, il 28enne bresciano è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 2.12.007-5.2 per avere festeggiato in mezzo al gruppo nella volata finale, un comportamento giudicato pericoloso. Il cartellino giallo nel ciclismo è una cosa diversa dall’ammonizione e per il regolamento entrato in vigore a inizio 2025: se se ne accumulano due nella stessa corsa, scatta l’espulsione dalla gara e sette giorni di sospensione....🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giro, l’esultanza per Silva costa cara a Scaroni: cartellino giallo dalla giuria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inter, l’uscita dalla Champions costa (letteralmente) cara: ricavi dimezzati rispetto all’anno scorsoL’eliminazione dell’Inter dalla Champions League contro il Bodo Glimt è stata un disastro. Moviola Inter Cagliari – Niente episodi particolari, manca un cartellino giallodi Stefano CoriMoviola Inter Cagliari de La Gazzetta dello Sport, com’è andata la gara diretta dal signor Matteo Marchetti Nella serata di ieri...