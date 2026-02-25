Inter l’uscita dalla Champions costa letteralmente cara | ricavi dimezzati rispetto all’anno scorso

L’eliminazione dell’Inter dalla Champions League contro il Bodo Glimt è stata un disastro. Per l’aspetto sportivo, sì, ma anche e soprattutto per l’aspetto economico. Perché da una parte c’è la delusione di esser stata eliminati da una squadra che – seppur abbia fatto vedere ottime cose – per valori in campo e qualità è sulla carta inferiore all’Inter. Dall’altra c’è appunto anche la questione ricavi: con l’eliminazione ai playoff infatti l’Inter guadagnerà ben 65 milioni di euro in meno rispetto alla stagione passata, quando i nerazzurri persero 5-0 la finale di Monaco di Baviera contro il Psg. Difficile ipotizzare un’altra finale: il percorso sarebbe stato ancora lungo e l’Inter non era di certo la più forte. Ma andando avanti ci sarebbero state entrate importantissime per il club milanese, anche in ottica bilancio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

