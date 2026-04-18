Moviola Inter Cagliari – Niente episodi particolari manca un cartellino giallo

Nella partita tra Inter e Cagliari, diretta dall’arbitro Matteo Marchetti, non sono stati registrati episodi controversi o decisioni che abbiano suscitato discussioni. La moviola non ha evidenziato interventi sanzionati con cartellini gialli o altre azioni rilevanti dal punto di vista disciplinare. La gara si è svolta senza particolari incidenti, mantenendo un andamento regolare e senza interruzioni di rilievo.

di Stefano Cori Moviola Inter Cagliari de La Gazzetta dello Sport, com’è andata la gara diretta dal signor Matteo Marchetti. Nella serata di ieri l’Inter di Cristian Chivu ha vinto 3-0 contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Una gara che dal punto di vista arbitrale non ha lasciato spazio a particolari polemiche, proprio di questo parla La Gazzetta dello Sport. Giusto non dare calcio di rigore su Mkhitaryan, manca un cartellino giallo per Milan. Sul resto nient’altro da segnalare nella moviola del quotidiano: MOVIOLA INTER-CAGLIARI Partita sostanzialmente corretta, con pochi episodi dubbi. Al 24’ del primo tempo c’è un contatto tra Mkhitaryan e Gaetano nell’area rossoblù, ma è troppo leggero: niente calcio di rigore.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Inter Cagliari – Niente episodi particolari, manca un cartellino giallo Notizie correlate Leggi anche: Moviola Como Inter, il pensiero del CDS: “Manca un giallo” Moviola Cagliari Como: gli episodi dubbi del match diretto da Marinelli. Cosa è successo all’Unipol DomusBernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Moviola Inter-Cagliari: per Marchetti una serata facile; Como-Inter, la moviola sul rigore: Marelli, Nico Paz colpisce Bonny; Le pagelle degli arbitri: Massa incertezze da 4 a Como. Rapuano, quei due rossi a Genova...; Moviola Fiorentina-Lazio: fallo di rigore di Mandragora su Noslin? Decisione confermata e niente penalty dopo il controllo VAR. Moviola Inter-Cagliari: per Marchetti una serata facileSerata sostanzialmente tranquilla per Marchetti in una gara scivolata via con un buon ritmo e senza troppe interruzioni. Due le ammonizioni totali, una per Sebastiano Esposito, l'altra per Borrelli, e ... corrieredellosport.it Inter-Cagliari, moviola: cosa doveva fare Mina per essere espulso? Le sviste dell'arbitroLa prova dell’arbitro Marchetti a San Siro nell’anticipo della 33esima giornata di serie A Inter-Cagliari analizzata ai raggi X, il fischietto di Ostia Lido ha ammonito 2 giocatori, la moviola ... sport.virgilio.it Inter-Cagliari, la moviola: diverse imprecisioni nella conduzione di Marchetti x.com Inter-Cagliari Segui il LIVE della moviola qui facebook