Al Giro d’Italia si registrano nuovi momenti di preoccupazione dopo una caduta che ha coinvolto il ciclista veneto. L’atleta, rimasto a terra durante la gara, è stato costretto a rientrare in Italia per ricevere cure mediche. La situazione ha attirato l’attenzione e la vicinanza di alcune figure politiche locali. La corsa prosegue con attenzione alla condizione del corridore e alle sue eventuali conseguenze.

Momenti di apprensione al Giro d’Italia per le condizioni del ciclista veneto Andrea Vendrame, coinvolto in una nuova e pesante caduta durante la corsa rosa. L’atleta ha riportato una tripla frattura alla colonna lombare e sarà costretto a interrompere immediatamente la competizione per fare ritorno in Italia, dove inizierà il percorso di cure e riabilitazione. A esprimere pubblicamente vicinanza al corridore è stato il presidente del consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che attraverso i social ha voluto lanciare un messaggio di incoraggiamento al campione veneto. “Un’altra brutta caduta oggi al Giro d’Italia che ha coinvolto anche il nostro ciclista veneto Andrea Vendrame che ha riportato una tripla frattura alla colonna lombare e dovrà tornare in Italia per curarsi”, ha scritto Zaia.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Giro d’Italia, nuova caduta in corsa: il veneto Andrea Vendrame costretto al rientro in Italia, la vicinanza di Luca Zaia

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