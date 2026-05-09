Durante il Giro d’Italia, si è verificata una caduta che ha coinvolto alcuni atleti a circa 23 chilometri dalla fine della tappa. La corsa è stata immediatamente neutralizzata per permettere l’intervento e la rimozione dei ciclisti coinvolti. La situazione ha portato a una sospensione temporanea della gara, che si è svolta in seguito con il gruppo riunito. Le condizioni esatte dei corridori coinvolti non sono ancora state rese note.

Una brutta caduta in seno al gruppo ha avuto luogo quando mancavano 23 chilometri al termine della seconda tappa del Giro d’Italia: il plotone si era appena lasciato alle spalle la pioggia, ma l’asfalto era ancora scivoloso, un uomo nelle posizioni di vertice è scivolato sulla destra (traiettoria esterna) e ha generato l’incidente sulle strade della Bulgaria. Una trentina di uomini sono finiti a terra, alcuni sono finiti anche in un piccolissimo fossato sotto a un guard rail. Il gruppo principale è stato fatto rallentare e poi la corsa è stata neutralizzata, perché non c’era la necessaria copertura delle ambulanze: tutti i mezzi di soccorso e il personale medico erano infatti impiegati ad aiutare i ciclisti coinvolti nella caduta di massa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Brutta caduta al Giro d’Italia: chi è rimasto coinvolto e perché la corsa è stata neutralizzata

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