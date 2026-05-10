Nella terza tappa del Giro d'Italia 2026, una frazione di 175 chilometri tra Plovdiv e Sofia, Paul Magnier si è imposto, superando Jonathan Milan. Nonostante la vittoria di tappa, Silva mantiene la maglia rosa. La corsa prosegue martedì con la frazione che collega Catanzaro a Cosenza.

Paul Magnier beffa Jonathan Milan nella terza tappa del Giro d’Italia 2026, la Plovdiv-Sofia di 175 km. Il francese, nella volata di gruppo, ha superato al fotofinish l’azzurro della Lidl-Trek, terzo Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets). La maglia rosa rimane invece sulle spalle dell’uruguaiano Guillermo Silva. La corsa è stata caratterizzata, per il terzo giorno consecutivo, dalla fuga iniziale portata avanti dal solito Diego Pablo Sevilla e da Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta), seguiti a ruota da Manuel Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber). I tre hanno mantenuto un vantaggio di circa tre minuti, col gruppo principale che ha monitorato a distanza i battistrada.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Giro d'Italia: Magnier vince la terza tappa, Silva ancora maglia rosa. Martedì la Catanzaro-Cosenza

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