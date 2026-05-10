Giro d’Italia highlights tappa 3 | Magnier vince rimontando Milan negli ultimi 30 metri!

Nella terza tappa del Giro d’Italia, partita da Plovdiv e arrivata a Sofia, Paul Magnier ha conquistato la vittoria rimontando negli ultimi 30 metri, superando Jonathan Milan e Dylan Groenewegen. Magnier, che indossa la maglia ciclamino della classifica a punti, ha preceduto i suoi avversari in un finale di gara molto combattuto. La corsa si è conclusa con una volata che ha deciso il podio di tappa.

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