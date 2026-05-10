Giro d’Italia bella volata di Malucelli a Sofia | un quinto posto d' autore nel caos del porfido bulgaro

Nella tappa di Sofia del 109° Giro d’Italia, il ciclista ha conquistato un quinto posto nella volata finale, che si è svolta sul percorso accidentato del porfido bulgaro. La frazione si è conclusa con un finale emozionante, mentre la città si è trasformata in un palcoscenico per le fasi decisive della corsa. La gara ha mantenuto un ritmo elevato e una certa imprevedibilità, tipica di questa parte del percorso.

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