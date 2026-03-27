Nel nuovo episodio di Bike Today si parla di Matteo Malucelli, il velocista della squadra XDS Astana. Dopo aver battuto il Milan in una volata, si discute delle sue possibilità di partecipare al Giro d’Italia nel 2026. La puntata si concentra sui risultati recenti e sulle prospettive future del corridore, senza approfondire altri dettagli o coinvolgere elementi esterni alla sua attività ciclistica.

Nuovo episodio di Bike Today con protagonista il velocista della XDS Astana, Matteo Malucelli Il corridore italiano è partito fortissimo nel 2026: successo di tappa all’AlUla Tour battendo il miglior sprinter al mondo, Jonathan Milan, e tanti piazzamenti di alto livello all’UAE Tour contro avversari di primo piano. In questa intervista esclusiva Malucelli racconta il suo momento, la crescita stagionale e gli obiettivi per il futuro: nel mirino c’è la primavera e soprattutto il grande sogno, la possibile partecipazione al Giro d’Italia E se arrivasse davvero la convocazione? Il velocista italiano non si nasconde: l’obiettivo è vincere una tappa nella corsa di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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BIKE TODAY | Matteo Malucelli e il suo 2026… Battuto Milan in volata, ora il Giro d’Italia

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