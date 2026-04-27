La terza tappa del Giro d’Italia 2026 si svolgerà in Bulgaria, partendo da Plovdiv e arrivando a Sofia. Il percorso copre 175 chilometri e sarà l’ultima frazione nel paese. Dopo le prime due tappe, i ciclisti si prepareranno a una volata finale nella capitale bulgara. La tappa è prevista come momento decisivo per le squadre che puntano allo sprint.

La terza tappa del Giro d’Italia 2026 sarà l’ultima in terra bulgara. I corridori infatti dopo i primi due appuntamenti si ritroveranno a battagliare in un percorso di 175 km con partenza da Plodiv ed arrivo nella capitale Sofia che suggerisce un arrivo in volata. La tappa si può dividere in due sezioni. La prima sarà contrassegnata da alcune salite, e si concluderà nei pressi della stazione sciistica di Borovest (sul gruppo montuoso della Rila). La s econda sarà invece prevalentemente in discesa fino all’arrivo a Sofia. Le strade saranno perlopiù larghe, anche nelle località di montagna, mentre nei pressi della capitale i corridori entreranno in un settore a scorrimento veloce.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, terza tappa Plovdiv-Sofia: sarà volata nell’ultima frazione in Bulgaria

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