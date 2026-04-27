A meno di due settimane dall'inizio della corsa, il Giro d’Italia 2026, in programma dal 8 maggio, ha perso uno dei possibili favoriti nella lotta per la classifica generale. La squadra che avrebbe schierato il capitano designato ha annunciato che l’atleta non prenderà parte alla competizione. Questa notizia ridimensiona le aspettative sulla partecipazione di uno dei principali contendenti alla vittoria finale.

A meno di due settimane dalla Grande Partenza di venerdì 8 maggio, il Giro d’Italia 2026 perde purtroppo uno dei suoi possibili protagonisti in ottica classifica generale. Joao Almeida, capitano designato della UAE Emirates XRG (in assenza di Tadej Pogacar), ha annunciato infatti che non prenderà parte alla Corsa Rosa a causa della sindrome virale contratta ad inizio stagione. “ Purtroppo non sarò alla partenza del Giro d’Italia il mese prossimo. I problemi di salute degli ultimi mesi hanno influenzato troppo la mia preparazione e hanno fatto sì che non fossi pronto in tempo, il che è un peccato perché è una gara che amo veramente tanto “, scrive il corridore portoghese spiegando tramite i social il motivo del suo forfait.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Joao Almeida non sarà al via del Giro d’Italia 2026: la UAE perde il capitano designato

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