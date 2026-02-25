Domenica la ‘The snake race’ a Terni Nord | tutte le limitazioni e le chiusure stradali

Marzo si apre con una nuova corsa podistica, organizzata dall’Asd Podistica Carsulae e dedicata alla memoria di Gabriele Ranocchiari Marzo si apre all’insegna del podismo nella zona nord di Terni. Domenica 1° marzo è infatti in programma una nuova edizione di The Snake Race, la corsa competitiva di 12,8 chilometri organizzata dall’Asd Podistica Carsulae e dedicata alla memoria di Gabriele Ranocchiari. Per permettere il corretto svolgimento della manifestazione, il Comune ha predisposto una specifica ordinanza sulla viabilità. La partenza della corsa è fissata per le 9.30. Accanto alla gara principale si svolgerà anche una passeggiata ecologica di 8,6 chilometri. Dalle 9 alle 12.30, limitatamente al passaggio degli atleti, sarà vietata la circolazione dei veicoli lungo il seguente percorso: Strada di Lagarello (zona palestra Tonic), Via del Centenario, Via dei Gonzaga, Strada di Colleluna, nuovamente Strada di Lagarello, Via S. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

