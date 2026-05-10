Giro d’Italia 2026 si ritira anche Andrea Vendrame dopo la maxi-caduta della seconda tappa
Durante la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, conclusasi a Veliko Tarnovo, si è verificata una caduta di massa nella discesa sul bagnato. Tra i corridori coinvolti, anche Andrea Vendrame ha subito lesioni che lo hanno costretto a ritirarsi dalla corsa. La corsa prosegue con altri atleti che hanno deciso di continuare nonostante le conseguenze dell’incidente. La gara prosegue senza ulteriori ritiri segnalati in questa fase.
Si aggiunge purtroppo anche il nome di Andrea Vendrame all’elenco dei corridori costretti al ritiro in seguito alla caduta di massa avvenuta ieri in discesa sul bagnato nella fase conclusiva della seconda tappa del Giro d’Italia 2026 con arrivo a Veliko Tarnovo. L’atleta azzurro della Jayco-AlUla in realtà era riuscito a ripartire e a raggiungere il traguardo all’interno del tempo massimo, ma dovrà comunque lasciare la Corsa Rosa. Gli esami medici effettuati ieri al termine della corsa hanno evidenziato infatti un infortunio piuttosto serio, che mette fine all’avventura di Vendrame in questa edizione n.109 del Giro ancor prima di mettere piede nel Bel Paese (le prime tre giornate di gara si disputano in Bulgaria).🔗 Leggi su Oasport.it
GIRO D'ITALIA 2026 - Jonas Vingegaard DYNAMITE l'étape après une ÉNORME CHUTE, Magnier perd le Rose
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