Giro d’Italia 2026 si ritira anche Andrea Vendrame dopo la maxi-caduta della seconda tappa

Durante la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, conclusasi a Veliko Tarnovo, si è verificata una caduta di massa nella discesa sul bagnato. Tra i corridori coinvolti, anche Andrea Vendrame ha subito lesioni che lo hanno costretto a ritirarsi dalla corsa. La corsa prosegue con altri atleti che hanno deciso di continuare nonostante le conseguenze dell’incidente. La gara prosegue senza ulteriori ritiri segnalati in questa fase.

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