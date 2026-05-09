Giro d'Italia 2026 oggi la 2ª Burgas-Veliko Tarnovo | percorso dove vederla in diretta e streaming e favoriti

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si disputa la seconda tappa del Giro d'Italia 2026, che si svolge ancora in Bulgaria. La frazione va da Burgas a Veliko Tarnovo e si distingue per la sua lunghezza, superando i 220 chilometri. È la tappa più lunga tra le tappe dei Balcani in questa edizione della corsa. La gara può essere seguita in diretta e in streaming, e tra i favoriti ci sono alcuni ciclisti che si sono distinti nelle prime fasi.

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Seconda tappa del Giro d'Italia 2026 ancora in Bulgaria con la Burgas-Veliko Tarnovo, la più lunga frazione tra i Balcani con i suoi oltre 220 chilometri complessivi. La diretta sarà garantita in chiaro dalla Rai sia in TV sia in streaming.🔗 Leggi su Fanpage.it

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