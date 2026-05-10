Giro d’Italia 2026 Magnier beffa Milan a Sofia | il francese conquista la terza tappa

Durante la terza tappa del Giro d’Italia 2026, una volata molto combattuta si è conclusa con la vittoria di un ciclista francese, che ha preceduto un atleta italiano. La tappa si è svolta tra Plovdiv e Sofia, con una fuga finale molto serrata. Il ciclista della Soudal Quick-Step ha tagliato per primo il traguardo, lasciando dietro di sé il rappresentante della Lidl-Trek.

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Volata tiratissima nella Plovdiv-Sofia: il corridore della Soudal Quick-Step vince davanti all’azzurro della Lidl-Trek. Silva resta in maglia rosa Paul Magnier conquista la terza tappa del Giro d’Italia 2026, la Plovdiv-Sofia di 175 chilometri, imponendosi allo sprint davanti a Jonathan Milan al termine di una volata risolta al fotofinish. Il francese della Soudal Quick-Step centra così il secondo successo in questa edizione della corsa rosa dopo quello ottenuto nella prima frazione. Sul podio di giornata anche l’olandese Dylan Groenewegen della Unibet Rose Rockets. Resta invece in maglia rosa l’uruguaiano Guillermo Thomas Silva della XDS Astana.🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giro d’Italia 2026, Magnier vince la terza tappa e Silva resta in rosaSecondo successo in questa edizione del Giro d’Italia per Paul Magnier, che ha vinto in volata la terza tappa della corsa rosa, la frazione... Giro d’Italia 2026, prima tappa: Paul Magnier, una rosa francese sul Mar NeroIl francese Paul Magnier (Soudal Quick Step) ha vinto la tappa inaugurale del 109° Giro d’Italia, percorrendo i 147 chilometri in terra bulgara,... Argomenti più discussi: Giro d’Italia 2026 – 6ªtappa: Paestum-Napoli; Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 9: Percorso, orari, altimetria 17 maggio, dove vedere | Ciclismo; Giro d'Italia 2026: tutto quello che c'è da sapere.