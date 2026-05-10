Giro d' Italia 2026 il percorso della terza tappa in Bulgaria
La terza tappa del Giro d'Italia 2026 si svolge in Bulgaria, partendo da Plovdiv e arrivando a Sofia. Il percorso si divide in due sezioni: la prima parte presenta salite che portano fino alla stazione sciistica di Borovets, mentre la seconda parte è prevalentemente in discesa, con arrivo nella capitale. La tappa si svolge interamente nel territorio bulgaro, con tratti caratterizzati da lievi pendenze.
Il percorso della terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv a Sofia, in Bulgaria. Tappa divisibile in due parti: la prima sempre leggermente a salite che si conclude alla stazione sciistica di Borovets e la seconda sempre leggermente a scendere fino all’arrivo di Sofia. La tappa si svolge su strade larghe anche nelle montagne. Nell’ultima parte di avvicinamento alla città si entra in un settore a scorrimento veloce. Gli ultimi 8 chilometri sono praticamente rettilinei sempre in leggerissima discesa fino all’ultimo chilometro dove la strada diventa pianeggiante. Arrivo di larghezza 8 m.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Giro d'Italia 2026: Percorso, Salite Shock e Favoriti. Ecco cosa aspettarsi | MTBT
Notizie correlate
Giro d'Italia 2026, il percorso della seconda tappa in BulgariaIl percorso della seconda tappa del Giro d'Italia da Burgas a Veliko Tarnovo, in Bulgaria: 221 km con una prima parte pianeggiante su strade larghe...
Giro d'Italia 2026, il percorso della prima tappa in Bulgaria (Nessebar-Burgas)Inizia l'edizione numero 109 del Giro d'Italia, che quest'anno parte in Bulgaria.