L'edizione numero 109 del Giro d'Italia prenderà il via quest'anno dalla Bulgaria, con una tappa che collega Nessebar a Burgas. La tappa è pianeggiante, con alcuni brevi saliscendi, e si svolge su un circuito di 22 chilometri che verrà ripetuto circa a metà percorso. La frazione si svolge interamente sul territorio bulgaro, con un percorso che si estende lungo le strade della costa del Mar Nero.

Inizia l'edizione numero 109 del Giro d'Italia, che quest'anno parte in Bulgaria. Tappa pianeggiante con brevissimi saliscendi concentrati nel circuito di 22 km che verrà percorso due volte circa a metà tappa. Il percorso segue la costa e passa accanto all’arrivo una prima volta per dirigersi verso Sozopol dove si affronteranno die giri in un veloce circuito caratterizzato de brevi ondulazioni di cui Cape Agalina costituisce GPM (due passaggi). Rientro a Burgas sempre lungo la costa su strada a scorrimento e arrivo in centro. Gli ultimi chilometri saranno su strade larghe e prevalentemente rettilinee. Ultimo chilometro leggermente a salire, ultima curva a 300 m, arrivo su asfalto larghezza 8 m.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro d'Italia 2026, il percorso della prima tappa in Bulgaria (Nessebar-Burgas)

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