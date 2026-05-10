Giovane in manette Infastidisce una vicina poi morde i carabinieri
Nelle prime ore di venerdì, i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato una donna di 28 anni, accusata di aver disturbato i vicini e successivamente aggredito i militari. La ragazza avrebbe colpito alcuni vicini prima di reagire con calci e morsi durante il tentativo di fermarla. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per placare la situazione e procedere con l’arresto.
Prima disturba i vicini, poi aggredisce i carabinieri a calci e morsi. Attimi di tensione nelle prime ore di venerdì, quando i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato una 28enne, con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’intervento è scaturito dalla richiesta di aiuto di una residente, allarmata dal comportamento aggressivo di alcuni vicini di casa che stavano colpendo violentemente la sua porta d’ingresso. Una volta sul posto, i militari hanno individuato l’abitazione segnalata, all’interno della quale hanno identificato una 28enne e un 29enne, entrambi in palese stato di alterazione verosimilmente dovuto all’assunzione di un mix di alcol e stupefacenti (quest’ultime poi trovate sul tavolo della cucina).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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