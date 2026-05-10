Giovane in manette Infastidisce una vicina poi morde i carabinieri

Nelle prime ore di venerdì, i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato una donna di 28 anni, accusata di aver disturbato i vicini e successivamente aggredito i militari. La ragazza avrebbe colpito alcuni vicini prima di reagire con calci e morsi durante il tentativo di fermarla. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per placare la situazione e procedere con l’arresto.

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