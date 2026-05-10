Giovane in manette Infastidisce una vicina poi morde i carabinieri

Da ilrestodelcarlino.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore di venerdì, i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato una donna di 28 anni, accusata di aver disturbato i vicini e successivamente aggredito i militari. La ragazza avrebbe colpito alcuni vicini prima di reagire con calci e morsi durante il tentativo di fermarla. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per placare la situazione e procedere con l’arresto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prima disturba i vicini, poi aggredisce i carabinieri a calci e morsi. Attimi di tensione nelle prime ore di venerdì, quando i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato una 28enne, con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’intervento è scaturito dalla richiesta di aiuto di una residente, allarmata dal comportamento aggressivo di alcuni vicini di casa che stavano colpendo violentemente la sua porta d’ingresso. Una volta sul posto, i militari hanno individuato l’abitazione segnalata, all’interno della quale hanno identificato una 28enne e un 29enne, entrambi in palese stato di alterazione verosimilmente dovuto all’assunzione di un mix di alcol e stupefacenti (quest’ultime poi trovate sul tavolo della cucina).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

giovane in manette infastidisce una vicina poi morde i carabinieri
© Ilrestodelcarlino.it - Giovane in manette. Infastidisce una vicina poi morde i carabinieri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Come con "Fuori dal coro": lancia la bottiglia contro i carabinieri. Poi morde una sedia a rotelleGiornata decisamente movimentata quella vissuta ieri, mercoledì 22 aprile, dai carabinieri di Trento.

Leggi anche: Ubriaco infastidisce i clienti di un bar, poi si scaglia contro i carabinieri: denunciato un 25enne

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web