Tornano le Seasonal School della Sant' Anna il programma completo

Le Seasonal School della Sant'Anna tornano a Pisa con un nuovo programma che si svolgerà tra giugno e luglio 2026. Il focus principale sarà sulla ricerca di frontiera, caratterizzata da un approccio fortemente interdisciplinare. L'iniziativa coinvolge studenti e ricercatori, offrendo un’opportunità di approfondimento su tematiche avanzate e attuali nel campo della ricerca.

Pisa, 17 marzo 2026 - La ricerca di frontiera a carattere fortemente interdisciplinare al centro del nuovo programma delle Seasonal School previste per i mesi di giugno e luglio 2026. I percorsi formativi di eccellenza organizzati dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e destinati a studentesse e studenti iscritti ai corsi di Laurea triennale, di Laurea Magistrale e ai corsi PhD, abbracciano una serie di tematiche che vanno dalla progettazione di sistemi produttivi sostenibili, alle metodologie per lo studio della diversità genetica delle colture, dai gender studies alle future tecnologie di rete mobile. Che cosa sono le Seasonal School Le Seasonal School hanno la durata di una settimana, si svolgono preferibilmente in lingua inglese e hanno carattere residenziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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