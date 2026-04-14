Un episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì 13 aprile presso l’ospedale Sant’Anna, dove una paziente ricoverata è stata coinvolta in un gesto autolesivo con una pistola. La donna, che si trovava in reparto, ha fatto uso di un’arma da fuoco, generando sconcerto tra i presenti. La vicenda sta ora al centro di indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Una paziente ricoverata all’ ospedale Sant’Anna è stata vittima di un gesto autolesivo nel primo pomeriggio di lunedì 13 aprile. È stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario e trasferita in sala operatoria. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per tutte le verifiche del caso e gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. In poche righe, l’ufficio stampa di Asst Lariana ha racchiuso tutta la drammaticità del gesto estremo con cui una paziente di 75 anni, da tempo malata, ha cercato di mettere fine alla sua vita, mentre si trovava nel suo letto del reparto di Medicina Generale dell’ospedale di San Fermo della Battaglia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dramma al Sant’Anna. Il mistero della pistola

Como, anziana si spara in ospedale: il mistero della pistola in corsia scuote il Sant’AnnaChi è la donna che si è sparata nel letto d’ospedale? Una storia che ha il sapore amaro della solitudine e della sofferenza.

Paziente si spara al Sant’Anna: la lunga malattia, il colpo di pistola in camera e l’operazione per salvarlaUn colpo di pistola, con l'intenzione di mettere fine a una vita che l'aveva ormai stremata.

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Una 75enne, ricoverata nel reparto di medicina generale dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia (Como), si è sparata nel suo letto con una pistola. Versa in condizioni disperate, in corso indagini della squadra Mobile per chiarire la provenienza - facebook.com facebook