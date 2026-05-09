Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo commemorazione per Aldo Moro e Peppino Impastato

Sabato mattina a Forlì si è tenuta una cerimonia in via Aldo Moro per ricordare le vittime del terrorismo e delle stragi. L’evento si è svolto nel rispetto della giornata dedicata alla memoria, coinvolgendo rappresentanti e cittadini presenti sul luogo. La commemorazione ha avuto come protagonisti i nomi di figure come Aldo Moro e Peppino Impastato, con momenti di riflessione e ricordo pubblico.

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Nella mattina di sabato, 9 maggio, si è svolta a Forlì, in via Aldo Moro, la cerimonia del “Giorno della Memoria delle Vittime del terrorismo e delle stragi”. Alla presenza di rappresentanze e di cittadini, il sindaco Gian Luca Zattini, il questore Claudio Mastromattei e il comandante provinciale.🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Claudio Castriotta ricorda Aldo Moro e Peppino ImpastatoTra due giorni 9 di maggio mi ricorda – la ricorrenza di una giornata macchiata di tanto sangue ; la pagina più nera del nostro Stato – un lutto... Aldo Moro e Peppino Impastato, 48 anni. Giornata dell’Europa OggiIl 9 maggio 1978 il corpo esanime di Aldo Moro venne rinvenuto nel bagagliaio di una Renault 4. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giorno della Memoria per le vittime del terrorismo, sabato 9 maggio la cerimonia in piazza San Francesco; Rai per il Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo; È il Giorno della Memoria. Le iniziative a Brescia; Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo: Valditara rinnova il Protocollo d’intesa con le Associazioni dei familiari. Francesco Tagliente e il giorno della memoria delle vittime del terrorismo: «Anni difficili, ma lo Stato non arretrò»Il prefetto Francesco Tagliente, presidente della Fondazione Insigniti OMRI, è intervenuto in occasione del giorno della ... msn.com Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo, Mattarella in Senato per le celebrazioniIl Presidente Sergio Mattarella nel corso della cerimonia di commemorazione del Giorno della Memoria ... msn.com Il #9maggio si celebra il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo. In questa data, nel 1978, veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Lo stesso giorno in cui perdeva la vita per mano mafiosa Peppino Impastato, do x.com Due minuti di silenzio all'avvicinarsi di Schiphol per il giorno della Memoria nei Paesi Bassi reddit