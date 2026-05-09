Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo commemorazione per Aldo Moro e Peppino Impastato

Da forlitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato mattina a Forlì si è tenuta una cerimonia in via Aldo Moro per ricordare le vittime del terrorismo e delle stragi. L’evento si è svolto nel rispetto della giornata dedicata alla memoria, coinvolgendo rappresentanti e cittadini presenti sul luogo. La commemorazione ha avuto come protagonisti i nomi di figure come Aldo Moro e Peppino Impastato, con momenti di riflessione e ricordo pubblico.

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Nella mattina di sabato, 9 maggio, si è svolta a Forlì, in via Aldo Moro, la cerimonia del “Giorno della Memoria delle Vittime del terrorismo e delle stragi”. Alla presenza di rappresentanze e di cittadini, il sindaco Gian Luca Zattini, il questore Claudio Mastromattei e il comandante provinciale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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