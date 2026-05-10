Giorno della cicogna in Mangiagalli In 36 ore nascono quaranta bimbi

Nelle ultime 36 ore, nel reparto di maternità dell'ospedale Mangiagalli di Milano sono nati quaranta bambini, un numero che supera i record precedenti. La struttura, considerata la più grande del Policlinico e d’Italia, ha assistito a questa ondata di nascite nel giro di un solo giorno e mezzo. La nascita di così tanti neonati in un breve intervallo di tempo ha attirato l’attenzione degli operatori sanitari e dei media locali.

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