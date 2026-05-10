Giorno della cicogna in Mangiagalli In 36 ore nascono quaranta bimbi
Nelle ultime 36 ore, nel reparto di maternità dell'ospedale Mangiagalli di Milano sono nati quaranta bambini, un numero che supera i record precedenti. La struttura, considerata la più grande del Policlinico e d’Italia, ha assistito a questa ondata di nascite nel giro di un solo giorno e mezzo. La nascita di così tanti neonati in un breve intervallo di tempo ha attirato l’attenzione degli operatori sanitari e dei media locali.
Quaranta bambini nati in 36 ore sono un record persino alla Mangiagalli, la culla del Policlinico di Milano, la più grande della città e d’Italia con i suoi 6.096 fiocchi rosa o azzurri nel 2025, circa settecento in meno rispetto a vent’anni fa. In tempi d’inverno demografico non è mica poco, come non lo è il tour de force registrato dalle sale parto della Mangiagalli tra il pomeriggio di mercoledì 6 maggio e la mezzanotte di giovedì 7, celebrato dalla Ca’ Granda attraverso i suoi profili social. Giovedì alla Mangiagalli sono nati 28 bambini in ventiquattr’ore; ai quaranta s’arriva aggiungendo i dodici venuti al mondo in mezza giornata mercoledì.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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