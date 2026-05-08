Baby boom alla Mangiagalli | 40 nati in sole 36 ore È record di fiocchi rosa e azzurri

Alla clinica del Policlinico di Milano si è verificato un aumento di nascite tra mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, con un totale di 40 bambini nati in 36 ore. Si tratta di un numero elevato rispetto alle normali cifre di un singolo giorno. Durante questo periodo si sono registrati molti fiocchi rosa e azzurri, segnalando un record di nascite. L’evento ha attirato l’attenzione locale e ha portato a un notevole afflusso di visite e di personale in reparto.

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Un intenso “viavai di cicogne” alla Mangiagalli di Milano. La clinica del Policlinico ha registrato un picco di nascite tra mercoledì 6 e giovedì 7 maggio. In 36 ore sono venuti al mondo 40 bambini, di cui 23 femmine e 17 maschi.Il dato più rilevante riguarda la giornata di ieri, quando in sole.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Baby boom a Mantova: dieci bambini nati in 24 ore. E’ record assoluto, anche due gemelliniRecord di nascite all’ospedale Carlo Poma di Mantova, dove nel giro di 24 ore sono nati 10 bebè. Cecchini del weekend a Sarajevo, fiocchi rosa o azzurri per chi sparava ai bambiniCi sarebbe anche un “imprenditore italiano molto famoso, che a volte si vede ancora in televisione” tra gli italiani che nei primi anni Novanta,...