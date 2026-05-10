Giornata intensa per i carabinieri tra risse crisi familiari persone in difficoltà e mediazioni
Sabato 9 maggio, le forze dell’ordine sono intervenute in 75 occasioni segnalate al numero unico 112. Le chiamate riguardavano principalmente risse, crisi familiari, persone in difficoltà e situazioni di tensione tra individui. Gli interventi delle pattuglie sono stati spesso accompagnati dall’assistenza del personale del 118, che è intervenuto in diversi casi per fornire aiuto alle persone coinvolte. La giornata si è conclusa con diverse operazioni di mediazione e soccorso.
Settantacinque chiamate transitate dal numero unico 112 nella giornata di sabato 9 maggio. Una giornata segnata soprattutto da liti, richieste di soccorso e situazioni di tensione tra persone, in diversi casi risolte con l’intervento delle pattuglie e il supporto del 118. L’episodio più.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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