Giornata intensa per i carabinieri tra risse crisi familiari persone in difficoltà e mediazioni

Sabato 9 maggio, le forze dell’ordine sono intervenute in 75 occasioni segnalate al numero unico 112. Le chiamate riguardavano principalmente risse, crisi familiari, persone in difficoltà e situazioni di tensione tra individui. Gli interventi delle pattuglie sono stati spesso accompagnati dall’assistenza del personale del 118, che è intervenuto in diversi casi per fornire aiuto alle persone coinvolte. La giornata si è conclusa con diverse operazioni di mediazione e soccorso.

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