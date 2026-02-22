Faggeto Lario escursionista in difficoltà sul Palanzone | giornata intensa per il soccorso alpino

Un escursionista in difficoltà sul Monte Palanzone ha richiesto aiuto, causando l'intervento della Stazione Triangolo Lariano del soccorso alpino. La richiesta è arrivata mentre le squadre erano già impegnate in altre operazioni nella zona di Faggeto Lario. L’uomo si era perso durante un’escursione e ha avuto bisogno di assistenza per tornare in salvo. La situazione ha richiesto un intervento rapido e coordinato tra i soccorritori.

Quinta attivazione in poche ore tra Triangolo Lariano e Lecchese: sul Palanzone recupero con l'elicottero dei vigili del fuoco La chiamata arrivata dal Monte Palanzone, sopra Faggeto Lario, è stata una delle più delicate di una giornata già carica di interventi per la Stazione Triangolo Lariano del soccorso alpino. Un escursionista in difficoltà è stato recuperato dall'elicottero dei vigili del fuoco, in un contesto che in queste settimane può cambiare faccia in pochi metri: tratti all'ombra ancora ghiacciati, neve residua e fondo viscido anche a quote non "da alta montagna". L'attivazione sul Palanzone, nel territorio comunale di Faggeto Lario, è scattata per un escursionista che non riusciva a proseguire in sicurezza.