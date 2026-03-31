Il presidio è stato promosso da Cisl Fp, Fials, Nursind e Nursing Up. Striscioni e slogan contro i ritardi nei pagamenti Al presidio, promosso dai sindacati Cisl Funzione Pubblica, Fials, Nursind e Nursing Up, numerose le persone con bandiere, fischietti e striscioni. Molti dei partecipanti indossavano magliette con su scritto “vergogna” e slogan come “Non accettiamo saldi sulla nostra pelle”. In Toscana mancano 5mila infermieri e i pronto soccorso soffrono. "Preoccupati per i nuovi servizi" . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Sanità, rabbia di infermieri e operatori sanitari: "La nostra professione vale 50 centesimi" \ VIDEO

Articoli correlati

Lecco, ex attico dei mafiosi diventa casa di infermieri e operatori sanitariLecco – L’attico dove abitavano i mafiosi ora è una casa per infermieri e operatori sanitari in servizio all’Asst di Lecco.

Leggi anche: Sanità, Giuliano (UGL): “Nuove lauree cliniche per infermieri, svolta per il SSN. Ora si valorizzi la professione”

Aggiornamenti e contenuti dedicati su Sanità rabbia di infermieri e operatori...

Temi più discussi: Barometro del Patient Engagement: il ruolo centrale dell’infermiere nel coinvolgimento attivo; Ancora un medico aggredito al Moscati: l'allarme dall’Ordine dei Medici; Borsino delle notizie.

Sanità, l’Europa scippa gli infermieri italiani prima della laurea. E in Italia c'è carenzaInchiesta Nursing Up: Paesi europei reclutano infermieri italiani già durante gli studi. Oltre 200 milioni di euro l’anno regalati all’estero mentre in Italia mancano 175mila professionisti View on ... msn.com

Sanità territoriale, la Giunta approva i nuovi contenuti formativi per gli infermieri di famiglia e comunità e per il personale sanitarioCagliari, 27 novembre 2025 - La Giunta regionale ha approvato i contenuti formativi a supporto della riforma della sanità territoriale, in attuazione del D.M. 77/2022, che ridefinisce modelli e ... regione.sardegna.it

Nuovi investimenti per la sanità territoriale nel Palermitano grazie al PNRR. Attivati un ospedale di comunità e sette case di comunità sul territorio. Strutture pensate per avvicinare i servizi ai cittadini e ridurre i ricoveri ospedalieri. Ecco cosa cambia e quali serv - facebook.com facebook

Un passo avanti per la #sanità abruzzese: al San Salvatore dell’Aquila primo prelievo di organi da donatore a cuore fermo. Professionalità, coordinamento e investimenti che rendono l’Abruzzo pronto alle sfide più avanzate della medicina. x.com