Giornata contro gli infortuni sul lavoro l’allarme della Uil | Nella nostra regione ci si fa male di più e più spesso

Oggi si è tenuta una giornata dedicata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, con la Uil che ha segnalato un aumento di incidenti nelle Marche. Secondo i dati diffusi, nella regione si verificano più incidenti e più frequenti rispetto ad altri territori italiani. La situazione preoccupa le organizzazioni sindacali, che chiedono interventi concreti per migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

ANCONA - Le Marche registrano un nuovo arretramento sul fronte della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È quanto emerge dai dati illustrati da Claudia Mazzucchelli, segretaria generale Uil Marche, e da Roberto Rimini, responsabile Uil Amianto Marche, in occasione della Giornata mondiale per.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Il 28 aprile si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, promossa dall'Organizzazione internazionale del lavoro. Nel 2025, secondo i dati pubblicati questo febbraio dall'Inail, i morti sul lavoro e per recarsi sul posto di lavoro sono stati 792. L'ediz x.com