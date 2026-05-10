In occasione della Giornata dell’Europa, un esponente politico ha evidenziato la necessità di superare le divisioni tra gli stati membri per affrontare le sfide attuali. Con la guerra alle porte e una crisi energetica che colpisce l’economia, si è detto che è diventato indispensabile adottare una strategia condivisa senza ostacoli da parte di nessuno. La richiesta è di un impegno collettivo per una risposta unitaria alle emergenze.

ROMA - "Con la guerra delle armi vicina ai nostri confini e quella energetica che strangola l’economia, è sempre più urgente che l’Europa metta da parte i distinguo e persegua, senza veti, una politica comune. Gli Stati Uniti d’Europa sono l’unica entità forte in grado di dialogare con gli Usa e la Cina contrastando, con tutti gli strumenti idonei a disposizione, quella specie di ricatto rappresentato dai dazi, minacciato a fasi alterne. Oggi celebriamo la Giornata dell’Europa che vide la luce proprio il 9 maggio del 1950 con la storica Dichiarazione del ministro degli esteri francese Robert Schuman e che rappresenta l’atto fondativo...🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Giornata dell’Europa, Brunetta: “Sempre più urgente mettere da parte i distinguo e perseguire una politica comune”

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