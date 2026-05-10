Giornata dell’Europa Brunetta | Sempre più urgente mettere da parte i distinguo e perseguire una politica comune
In occasione della Giornata dell’Europa, un esponente politico ha evidenziato la necessità di superare le divisioni tra gli stati membri per affrontare le sfide attuali. Con la guerra alle porte e una crisi energetica che colpisce l’economia, si è detto che è diventato indispensabile adottare una strategia condivisa senza ostacoli da parte di nessuno. La richiesta è di un impegno collettivo per una risposta unitaria alle emergenze.
ROMA - "Con la guerra delle armi vicina ai nostri confini e quella energetica che strangola l’economia, è sempre più urgente che l’Europa metta da parte i distinguo e persegua, senza veti, una politica comune. Gli Stati Uniti d’Europa sono l’unica entità forte in grado di dialogare con gli Usa e la Cina contrastando, con tutti gli strumenti idonei a disposizione, quella specie di ricatto rappresentato dai dazi, minacciato a fasi alterne. Oggi celebriamo la Giornata dell’Europa che vide la luce proprio il 9 maggio del 1950 con la storica Dichiarazione del ministro degli esteri francese Robert Schuman e che rappresenta l’atto fondativo...🔗 Leggi su Lopinionista.it
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