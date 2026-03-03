Burnout da videogiochi una sindrome sempre più comune | come riconoscerla e superarla

Il burnout da videogiochi sta diventando un fenomeno sempre più diffuso tra i giocatori di tutte le età. Si tratta di una condizione caratterizzata da stanchezza, frustrazione e perdita di interesse nei confronti dei giochi, che spesso porta a un'alterazione del rapporto con l’attività ludica. Sono numerosi i casi in cui giocatori segnalano una sensazione di esaurimento dopo lunghe sessioni o periodi intensi di gioco.

Sono passati diversi anni da quando ho preso tra le mani il mio primo pad ed ho cominciato ad esplorare il mondo dei videogame. Si è trattato di amore a prima vista, un vero e proprio colpo di fulmine che ha portato ad una lunga relazione fatta di alti e bassi. Sebbene i videogame facciano ancora parte della mia vita, il mio rapporto è radicalmente cambiato. Non si è trattato di un cambiamento repentino, ma di una modifica graduale che ancora oggi è in corso d'opera. Anche da piccolo passavo da periodi di gioco intenso a periodi di stanca in cui mi andava di fare tutto fuorché videogiocare, all'epoca non mi domandavo nemmeno se fosse finita la mia passione per i videogame, trovavo semplicemente normale il voler fare altro.

