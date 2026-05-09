Pace e custodia del creato | sempre più urgente l’impegno per la casa comune

A circa ottocento anni dalla scomparsa di San Francesco d’Assisi, si continua a riflettere sulla relazione tra l’uomo e l’ambiente naturale. La figura del santo, che ha dedicato la vita alla cura della natura e degli animali, rimane un punto di riferimento per chi si impegna a proteggere la “casa comune”. Le discussioni sul rispetto del creato si intensificano, coinvolgendo sia credenti che persone senza appartenenza religiosa.

A ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, la sua visione del rapporto tra l’uomo e il creato continua a interpellare credenti e non credenti. In un tempo segnato da una crisi ecologica e climatica sempre più evidente, il magistero recente della Chiesa ha posto con forza la questione della salvaguardia del creato. A un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, il 21 aprile 2025, e dall’elezione di Papa Leone XIV, l’8 maggio 2025, ci si interroga su quanto questo insegnamento sia stato realmente recepito, sia nella comunità ecclesiale sia nella società. Nel frattempo, mentre il dibattito politico e mediatico tende a marginalizzare il tema climatico, i dati più recenti dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale e del programma europeo Copernicus confermano l’accelerazione del riscaldamento globale e delle sue gravi conseguenze.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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