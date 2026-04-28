Castelli Aperti in provincia di Torino e in Piemonte | oltre 50 dimore da vedere nel weekend

Nel fine settimana del 1° e 3 maggio 2026, in provincia di Torino e in altre zone del Piemonte, oltre 50 castelli saranno aperti al pubblico. L'iniziativa Castelli Aperti permette di visitare numerose dimore storiche, con eventi e visite organizzate in vari luoghi della regione. L'intero calendario è stato comunicato e può essere consultato per conoscere le modalità di accesso e gli orari delle aperture.

Castelli Aperti svela il patrimonio storico del Piemonte con un calendario straordinario di visite e iniziative in programma venerdì 1° maggio e domenica 3 maggio 2026. Numerosi castelli del territorio accoglieranno visitatori e appassionati, offrendo l’opportunità di riscoprire dimore storiche.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Piemonte: 31 castelli aperti per Pasqua, visite guidate e giardiniLa trentunesima edizione di Castelli Aperti si avvia in Piemonte durante le festività pasquali, offrendo l'accesso a dimore storiche e giardini. Leggi anche: Castelli aperti, Feste di primavera, concerti, fuochi e sagre: il week-end in provincia Altri aggiornamenti Temi più discussi: Venerdì 1°maggio riapre il castello di Roddi; Castelli Aperti in Piemonte il 25 e il 26 aprile: 8 luoghi da non perdere; In provincia di Cuneo un 25 Aprile tra castelli aperti, memoria e bellezza; Castelli Aperti torna nel novarese: gli appuntamenti del 25 e 26 aprile. Castelli aperti, Feste di primavera, concerti, fuochi e sagre: il week-end in provinciaSono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la speciale giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali (sabato), feste di primavera a Cene ... bergamonews.it In provincia di Cuneo un 25 Aprile tra castelli aperti, memoria e bellezzaCUNEO CRONACA - Prosegue la rassegna Castelli Aperti che per il weekend della Festa della Liberazione offre un’opportunità unica per riscoprire il patrimonio culturale e storico del territorio ... cuneocronaca.it CASTELLI, PALAZZI E BORGHI MEDIEVALI Il Comune di Romano di Lombardia aderisce all’iniziativa promossa dall’associazione Pianura da Scoprire. Le Giornate dei Castelli aperti si terranno il 25 aprile, 1 e 3 maggio. Le visite alla Rocca Viscontea si svolg - facebook.com facebook Castelli Aperti: le dimore visitabili durante il weekend della Festa della Liberazione x.com