Fotogiornalismo | morto Riccardo Siano storico reporter di Repubblica Napoli

Riccardo Siano, noto giornalista e storico reporter della redazione napoletana di ‘La Repubblica’, è deceduto a 61 anni a Napoli. La sua carriera si è concentrata sul fotogiornalismo, e la sua morte è stata annunciata dalla testata stessa. La sua attività professionale ha contribuito a documentare numerosi avvenimenti locali nel corso degli anni. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è spento a Napoli all’età di 61 anni Riccardo Siano, storico reporter della redazione napoletana di ‘La Repubblica’. Riccardo, che lascia una moglie ed un figlio, ha seguito dagli anni ’80 con il fratello Sergio le orme paterne di Mario Siano tra i fondatori dell’agenzia fotografica ‘Fotosud’ legata da decenni al quotidiano ‘Il Mattino’. Dopo aver collaborato con la Rotopress, coprendo eventi sportivi, passò al Giornale di Napoli e quindi a documentare la cronaca cittadina e regionale. Nel 1990 passò a ‘La Repubblica’ facendosi apprezzare dai sui colleghi del giornale ed anche da tutti i fotoreporter italiani, per le qualità personali e professionali.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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