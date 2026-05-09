Juventus l’importanza di avere Vlahovic nella volata Champions League

La Juventus ha ottenuto due vittorie che le hanno permesso di avanzare significativamente in classifica, avvicinandosi alla qualificazione in Champions League. La squadra ha beneficiato del contributo di Dusan Vlahovic, che è tornato in campo nel momento decisivo della stagione e ha segnato due gol fondamentali. La sua presenza ha portato un incremento nella produzione offensiva della formazione, contribuendo alla scalata della classifica.

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Due gol da tre punti in classifica. Se la Juventus ha fatto un deciso balzo verso la Champions League deve molto a Dusan Vlahovic, tornato nel momento più importante della stagione per fare quello che sa fare da sempre: mettere il pallone nella rete avversaria. A Lecce ci ha messo una manciata di secondi ed è valso un successo pesantissimo. Contro il Verona la sua punizione aveva evitato una caduta che sarebbe stata dolorosa per il morale e non solo per la classifica. Poi il serbo ha fatto e disfatto per tutta la serata. E’ stato per distacco il più pericoloso, riempito l’area di rigore, dato sponda e profondità ai compagni: fin troppo visto...🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Juventus, l’importanza di avere Vlahovic nella volata Champions League ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video JUVENTUS BELUM AMAN! LECCE SIAP MANFAATKAN TEKANAN JUVE Notizie correlate Juventus, David e l’imbarazzante confronto con Malen: riecco Vlahovic per la volata ChampionsIl canadese ancora deludente nel big match contro la Roma: il rientro del numero 9 per risolvere il mal d’attacco della squadra di Spalletti La... Leggi anche: La Premier League potrebbe avere sette squadre nella prossima Champions League.