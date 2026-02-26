Riccardo Rossi | Il mio Sanremo del futuro? In radio

Riccardo Rossi ha annunciato che il suo prossimo Sanremo sarà in radio, lasciando intendere un cambiamento rispetto alle edizioni passate. La sua scelta di spostare l’attenzione su un mezzo più intimo e accessibile si inserisce in un quadro di evoluzione del festival. La trasmissione sarà accompagnata da interviste e approfondimenti provenienti dal mondo dello spettacolo, offrendo ai fan una nuova prospettiva sulla manifestazione.

Il Festival di Sanremo de Il Tempo è anche online con la nostra «Edicola Sanremo». Ogni giorno tanti ospiti diversi provenienti dal mondo della cultura e dello spettacolo vengono a piazza Colonna a raccontarci il loro rapporto con la kermesse che ha fatto la storia della musica italiana. Aneddoti, ricordi, emozioni e stati d'animo che legano professioni diverse alla riviera ligure. Oggi è il turno di Riccardo Rossi, attore e musicista, che riflette con noi sull'eccessiva durata del Festival e sulla qualità delle canzoni in gara. E si chiede: "Cosa resterà di questo Sanremo"?