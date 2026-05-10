Giorgia Rossi ha annunciato uno speciale dedicato a Marotta, in cui il presidente dell’Inter parlerà del futuro del club. La giornalista di DAZN ha anche comunicato che sarà pubblicata un’intervista esclusiva con l’attuale numero uno nerazzurro. Inoltre, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto da Chivu all’interno della società. Lo speciale si concentrerà sui piani e le strategie della squadra per le prossime stagioni.

di Lorenzo Vezzaro La giornalista di DAZN svela l’intervista esclusiva al numero uno nerazzurro e promuove a pieni voti il lavoro di Chivu. In un’intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, la conduttrice di DAZN Giorgia Rossi ha lanciato un’importante anticipazione giornalistica che riguarda il vertice del club nerazzurro. La notizia principale riguarda un contenuto speciale di prossima uscita che vedrà protagonista il presidente Beppe Marotta, pronto a tracciare la rotta per i prossimi anni dopo il successo tricolore. Lo scoop sul futuro di Beppe Marotta. La giornalista ha svelato che, con la conclusione dell’annata sportiva, i tifosi potranno assistere a un racconto approfondito della carriera del dirigente: «A fine stagione uscirà un’intervista a Beppe Marotta.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Giorgia Rossi annuncia lo speciale su Marotta: «Il presidente racconterà il futuro dell’Inter»

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