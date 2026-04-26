In seguito alle recenti polemiche sull’inchiesta che coinvolge arbitri, un rappresentante di una società sportiva ha dichiarato di apprendere le novità esclusivamente dai media, escludendo ogni coinvolgimento diretto. Ha affermato che la squadra è estranea alle vicende e che le dichiarazioni pubblicate li hanno sorpresi, sottolineando di aver agito sempre con correttezza e di non avere arbitri preferiti.

“Noi apprendiamo tutto dalla stampa. Le dichiarazioni fatte ci meravigliano. Perché innanzitutto non abbiamo arbitri graditi e non graditi e sappiamo di aver agito nella massima correttezza e questo deve tranquillizzare tutti. Questo è il dato più importante”. L’Inter rompe il silenzio a proposito dell’inchiesta arbitrale e lo fa con il suo presidente Giuseppe Marotta, intervenuto in diretta a Sky Sport, prima della partita contro il Torino. “Dopodiché è chiaro che l’anno scorso oggettivamente abbiamo avuto, e non è per lamentarci, decisioni avverse, direi anche acclarate successivamente dai vertici arbitrali, come il rigore non dato in Inter-Roma.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta arbitri, Marotta rompe il silenzio: “L’Inter è estranea e lo sarà anche in futuro. Le dichiarazioni fatte ci meravigliano”

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