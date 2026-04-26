Marotta ' sono tranquillo Inter estranea e lo sarà anche in futuro'

Da lanazione.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente dell'Inter ha dichiarato di essere tranquillo in vista della partita contro il Torino, precisando che la società è estranea alle vicende legate a un'inchiesta giudiziaria. Prima della partita, ha affermato di apprendere tutte le notizie dalla stampa e ha ribadito che l'Inter non è coinvolta nelle indagini, sottolineando la propria serenità rispetto alla situazione.

"Sono tranquillo. Inter estranea e lo sarà anche in futuro". Così il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta a Sky prima della sfida contro il Torino: "Inchiesta? Noi apprendiamo tutto dalla stampa. Queste dichiarazioni ci meravigliano, noi non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sappiamo di aver agito nella massima correttezza e questo è il dato più importante che deve tranquillizzare tutti. Nella scorsa annata, non lo dico per lamentarmi, abbiamo oggettivamente avuto decisioni avverse anche acclarate, mi riferisco per esempio al rigore di Inter-Roma. Siamo qui pensando a questa partita e a questo scudetto che vogliamo"....🔗 Leggi su Lanazione.it

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