Giorgia Meloni l' affondo contro la Ue | Adesso basta ideologia contro l' Italia
Il governo italiano ha chiesto all'Unione Europea di permettere ai Paesi membri di superare il Patto di stabilità a causa delle difficoltà causate dalla crisi internazionale all’agricoltura. La premier ha criticato le politiche europee, definendole troppo ideologiche e dannose per l’Italia. Questa richiesta arriva in un momento di crescente tensione tra le autorità italiane e le istituzioni europee.
La crisi internazionale fa male alla nostra agricoltura e mai come in questo momento è forte l’appello all’Europa affinché consenta ai Paesi membri di sforare il Patto di stabilità. Se poi non si può più contare come prima sull’aiuto degli Stati Uniti per la nostra sicurezza, sulla Russia per le risorse energetiche e sulla Cina per le materie prime, è evidente che la situazione si complica e per questo dobbiamo rafforzare noi stessi. Dice così la premier Giorgia Meloni dal palco della Triennale di Milano, ospite d’onore della tre giorni “L’Agricoltura, il futuro”, organizzata da Confagricoltura in collaborazione con l’Università Bocconi. «Per decenni abbiamo pensato di poter vivere comodi in un’Europa nella quale appaltavamo» agli altri le nostre esigenze.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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