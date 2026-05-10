Giorgia Meloni l' affondo contro la Ue | Adesso basta ideologia contro l' Italia

Il governo italiano ha chiesto all'Unione Europea di permettere ai Paesi membri di superare il Patto di stabilità a causa delle difficoltà causate dalla crisi internazionale all’agricoltura. La premier ha criticato le politiche europee, definendole troppo ideologiche e dannose per l’Italia. Questa richiesta arriva in un momento di crescente tensione tra le autorità italiane e le istituzioni europee.

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