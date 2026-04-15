L’ex presidente degli Stati Uniti ha criticato nuovamente la premier italiana, definendo il rapporto tra i due paesi peggiorato. La sua dichiarazione riguarda il dossier Iran, e arriva dopo recenti tensioni tra le due nazioni. Trump ha espresso il suo punto di vista in un’intervista, sottolineando che la collaborazione con l’Italia in ambito internazionale sarebbe cambiata rispetto al passato. La polemica si inserisce in un quadro di confronti tra le due leadership.

Donald Trump torna all’attacco di Giorgia Meloni e dell’Italia sul dossier Iran. In un’intervista a Fox News, nel programma Mornings with Maria, il presidente americano ha accusato la premier di essere stata “negativa” e ha sottolineato che con i Paesi che hanno rifiutato di aiutare Washington nella gestione della crisi con Teheran “non abbiamo più lo stesso rapporto”. Trump ha poi ribadito le critiche a Roma anche sul piano strategico ed energetico: “Giusto per essere chiari, l’Italia prende un sacco di petrolio dallo Stretto di Hormuz”. Quindi ha rilanciato l’attacco agli alleati Nato: “Perché spendiamo centinaia di miliardi di dollari all’anno per la Nato se non stanno dalla nostra parte? Se non stanno dalla nostra parte sull’Iran, non staranno dalla nostra parte su una questione molto più grande dell’Iran”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuovo affondo di Trump contro Meloni: “È stata negativa, con l’Italia non c'è più lo stesso rapporto"

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