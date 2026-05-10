Il ministro ha commentato le recenti dichiarazioni di un funzionario europeo riguardo a una possibile uscita dalla procedura d’infrazione in autunno, a condizione di rispettare i limiti sugli scostamenti nel settore energetico. Ha ribadito la sua posizione affermando che norme sbagliate possono creare conflitti e ha sottolineato l’importanza di mantenere una linea ferma su questa convinzione.

Dopo l’apertura di Dombrovskis sulla possibile uscita dalla procedura d’infrazione in autunno, purché si evitino scostamenti per l’energia, il ministro ribadisce il suo credo: «Norme sbagliate generano conflitti. Nell’incertezza servono soluzioni realistiche». Giancarlo Giorgetti non sa più come dirlo: in un momento di crisi come quello che sta attraversando praticamente l’intero pianeta, con la guerra di Usa e Israele contro l’Iran, con la conseguenza del blocco dello Stretto di Hormuz, che sta già facendo sentire i suoi effetti sui prezzi del carburante e quindi della vita soprattutto in Europa, occorre cambiare registro e liberarsi dai lacci delle regole della Ue, o almeno renderle flessibili, adeguarle alla situazione attuale.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Giorgetti non cade nel trappolone della Ue

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