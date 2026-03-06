Guerra Iran Meloni nel trappolone Trump-Parlamento | il retroscena che agita Palazzo Chigi

Il governo italiano si trova in difficoltà mentre la premier si confronta con una scelta tra mantenere l’alleanza con l’amministrazione americana e rispondere alle preoccupazioni degli italiani. Il 11 marzo, in Parlamento, si svolgerà un voto che potrebbe avere ripercussioni significative sulla stabilità politica. Questa situazione ha attirato l’attenzione dei media, che la definiscono come una possibile svolta critica per l’esecutivo.

Per Giorgia Meloni l’appuntamento dell’11 marzo in Parlamento rischia di trasformarsi in un passaggio politico ad alto rischio. La premier dovrà riferire alle Camere sulla crisi internazionale legata al conflitto con l’Iran, ma a Palazzo Chigi sanno bene che il terreno è scivoloso. Il problema nasce dal fatto che l’Italia è legata agli alleati occidentali e in particolare agli Stati Uniti guidati da Donald Trump, che insieme al governo israeliano di Benjamin Netanyahu ha sostenuto la linea dura contro Teheran. Tuttavia dietro le dichiarazioni ufficiali, nei corridoi del potere romano circola un’altra versione della storia. I malumori riservati sulla strategia militare Secondo diversi retroscena che filtrano dagli ambienti politici, la premier non avrebbe nascosto in privato alcune perplessità sull’operazione militare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

