Giorgetti e lo sfogo sulle regole Ue | Si preoccupano della Difesa ma non della crisi energetica E rivendica | Conti in ordine senza austerità

Il ministro ha espresso frustrazione riguardo alle priorità delle istituzioni europee, sottolineando come l’attenzione sia concentrata sulla difesa senza che si presti la stessa attenzione alla crisi energetica. Ha aggiunto che i conti pubblici sono in ordine senza dover ricorrere a misure di austerità e ha criticato la mancanza di considerazione per le sfide legate alla sicurezza energetica e alle tensioni nel Medio Oriente.

«L’Europa si preoccupa per il tema della difesa, ma non capiamo come non valuti allo stesso modo e con lo stesso senso di urgenza il problema di far fronte alla sicurezza energetica e alla sfida portata dalla crisi in Medioriente». Giancarlo Giorgetti torna a rintuzzare Bruxelles sulle regole di bilancio. In audizione sul Documento di finanza pubblica davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, il ministro dell’Economia difende la linea del governo sui conti pubblici, ma chiede più margini davanti agli shock internazionali. E usa parole nette: «Tenderei a considerare abbastanza imbarazzante l’idea di chiedere una deroga al Patto di stabilità per finanziare le spese per la difesa e non per le spese a beneficio di imprese e famiglie per quanto riguarda l’energia».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Giorgetti rivendica «i conti in ordine senza austerità». Il peso del Superbonus e la crisi in Medio OrienteGiancarlo Giorgetti difende la linea del governo sui conti pubblici, ma mette subito le mani avanti. Crisi energetica, l’allarme di Giorgetti: «Rischiamo la recessione». Il governo spinge per lo stop del Patto di stabilità Ue«Se la situazione continuerà così sul fronte dell’energia e degli oli combustibili, temo che la recessione arriverà». Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giorgetti: Se Bruxelles non cede sulla flessibilità, faremo da soli; Il governo sfida i vincoli europei. La premier a Giorgetti: Ottimismo; Spese per la difesa, governo diviso. Meloni preme in Ue per lo scorporo, Giorgetti vuole tagliarle. Il nodo dell'aumento dei costi; Elezioni Isola del Piano, 3 candidati pronti alle urne. Rigore contestato. Giorgetti pronto alla pugna con l'Ue: prima l'energia, poi le armiIl deficit 2025 è al 3,1%, l'Italia non esce dalla procedura d'infrazione Ue per disavanzo eccessivo. La priorità, fa intendere Giorgetti, oggi si chiama ... huffingtonpost.it Conti, il ministro Giorgetti: Sono come un medico in un ospedale da campo, non basta l'aspirina«Giancà, un po’ di ottimismo. Facciamo gli scongiuri». La battuta di Giorgia Meloni attraversa il tavolo del Consiglio dei ministri e rompe per un attimo la cappa che si è posata su Palazzo Chigi. I n ... lastampa.it Il ministro dell'Economia Giorgetti in audizione sul Dpf alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato: 'Questo governo ha ridotto in modo significativo il deficit senza ricorrere a manovre restrittive, grazie a una gestione prudente e responsabile della finanza p - facebook.com facebook Il ministro dell'Economia Giorgetti in audizione sul Dpf alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato: 'Questo governo ha ridotto in modo significativo il deficit senza ricorrere a manovre restrittive, grazie a una gestione prudente e responsabile della finanza p x.com